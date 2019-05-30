العجلان: اليوم أقولها بكل صراحة حكومة تركيا عدو للمملكة وشعبها

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، اليوم الخميس، على أن الحكومة التركية الحالية بقيادة رجب طيب أردوغان هي عدو للمملكة وقيادتها وشعبها.

وقال العجلان إن الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة أصبحت واضحة للجميع، متابعًا: اليوم أقولها بكل صراحة الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.

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ولفت العجلان إلى أن أي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا هو دعم لهذا العدو.

جاء ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه الغرف التجارية في المملكة التحذير من المغامرة بالاستثمار في تركيا نتيجة المشاكل الكثيرة والعراقيل التي تواجه المستثمر السعودي هناك.

وتتنوّع المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين في تركيا حيث يتم منع المستثمرين من الحصول على صكوك التملك، ومنعهم من استلام عقاراتهم، وتكرار حالات النصب والاحتيال، إضافة إلى عدم تعاون الجهات الأمنية التركية.