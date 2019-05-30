في عددها العشرين.. “نشرة الاسكان” تستعرض أحدث المستجدات في القطاع العقاري

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أصدرت وزارة الإسكان العدد 20 من نشرتها الدورية التي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على بياناتها والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

وتضمن الإصدار الحديث من النشرة أبرز إنجازات برنامج “سكني” خلال الشهرين الأولين من عام 2019، بتمكين 26.005 أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المختلفة بينها 13.538 أسرة سكنت منازلها، بالتزامن مع سير العمل في تنفيذ 46 مشروعًا سكنيًا موزعة في 16 مدينة حول المملكة، بجانب إطلاق 9 مخططات سكنية خلال شهر فبراير لتوفير 5646 قطعة أرض في 5 مناطق مختلفة.

Advertisements

‏وتطرقت النشرة إلى الإحصائيات الرسمية للسوق المالية السعودية “تداول”، والتي أظهرت تداول ما يزيد عن 510 مليون سهم في القطاع العقاري بنسبة بلغت 18.7% من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر مارس الماضي، وتوزعت الأسهم بين الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات بواقع 33.3% و66.7% على التوالي، لتسجل ارتفاعًا عن اعداد الأسهم المتداولة في القطاع خلال فبراير الذي سجل تداول 15.2 مليون سهم كان النصيب الأكبر منها للصناديق العقارية.

كما تطرقت إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث شهد الرقم القياسي لتكاليف السكن وتوابعه انخفاضاً خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير في المدن الخمس الكبرى وهي (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام)، إذ تصدرت جدة ومكة القائمة بنسبة 1.3% بفعل انخفاض تكاليف الإيجار بنسبة 1.5%، ويعود انخفاض المؤشر بالأساس إلى تراجع أسعار الإيجار المدفوع للسكن، ولم تشهد بقية مكوناته أي تغيرات كبرى.

يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine///.