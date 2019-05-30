رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن شهر رمضان 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بأنها تقوم بحث المواطنين على التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية ، وخاصة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والمواطنين محدودي الدخل، والأرامل والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل من تنطبق عليه شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم للحصول على هذه المساعدات وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً، ووضعها في أولوياته للحصول على المساعدة المقطوعة، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ورابط التسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية شهر رمضان 1440هـ

لا يتخطى راتب المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف. لا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً. تحدد قيمة المساعدات المقطوعة بحسب راتب المتقدم، وعدد أفراد أسرته. تعطى مقطوعة الضمان الاجتماعي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً. يستطيع المواطن السعودي الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى ولكن بعد مرور سنة من تاريخ الحصول عليها آخر مرة. يمكن الاستعلام والتقديم للمساعدات المقطوعة من خلال الرابط الذي حددته وزارة العمل السعودية.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن شهر رمضان 1440هـ

قامت وزارة العمل السعودية، بتدشين رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك لتجنيب المواطنين السعوديين معاناة الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وتوفير الوقت والجهد، من خلال تكوين قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن يمكن الرجوع إليها في تحديد الحالات الأكثر احتياجاً للمساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي، بكل شفافية ووضوح وموضوعية دون تحيز أو مجاملة لأحد، وقالت الوزارة أنه يمكن التسجيل والاستعلام من خلال رابط المساعدة المقطوعة المخصص لذلك.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة عن شهر شوال 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بأنها قامت بإيداع معاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين منها عن شهر شوال 1440هـ، وبلغت إجمالي هذه المبالغ 2.013.376.468 ريال سعودي، منها 1.383.877.816 ريال للمعاشات الضمانية، و336.600.000 ريال بدل غلاء معيشة، و101.489.868 ريال لتسديد جزء من فواتير الكهرباء، و191.408.784 ريال من أجل الغذاء، وقالت أن المواطنين السعوديين يستطيعون دفع الزكاة سواء كانوا بالخارج أو الداخل من خلال بوابة زكاتي.

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