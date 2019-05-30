شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل جدة.. والفيصل في مقدمة مستقبليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى جدة اليوم ، وذلك للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم ، وأمين محافظة جدة صالح التركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.