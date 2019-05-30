شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير مولاي رشيد يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

وصل شقيق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الامير مولاي رشيد، إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب رئيس بعثة الشرف عبدالله بن سعد الغريري, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.