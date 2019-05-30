شكرا لقرائتكم خبر عن أمير دولة الكويت يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني , وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.