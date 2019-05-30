شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضحت الجمارك السعودية أن العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ مستمر في جميع منافذها الجمركية (البرية، البحرية، والجوية) وذلك لإنهاء الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، والمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ.

ودعت الجمارك جميع الجهات ذات العلاقة بإجراءات التخليص على البضائع من مستوردين ومصدرين ووكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين إلى الاستفادة من هذا التنظيم لإنهاء إجراءات البضائع الواردة والصادرة عبر المنافذ الجمركية (البرية، الجوية، البحرية).

يأتي ذلك حرصًا من الجمارك السعودية على تقليص فترة بقاء البضائع في المنافذ الجمركية، ولتفادي حدوث أي تكدس بعد انتهاء إجازة العيد، وضمانًا لاستمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف؛ مما يُسهم في توفير السلع وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.