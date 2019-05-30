شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» تعلن عن وظائف مؤقتة في حج 1440هـ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تعلن المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لعدد من السائقين المؤقتين (نقل ثقيل)، لشغل وظائف قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1440هـ، اعتباراً من تاريخ 1440/11/15هـ ولمدة شهرين، وبراتب مقطوع وقدره 6000 ريال شامل لجميع البدلات.

وأوضحت المديرية أنه سوف يتم استقبال المتقدمين على هذه الوظائف يوم (الإثنين) الموافق 1440/10/7هـ، بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة ولمدة أربعة أيام، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراَ، وذلك لإجراء اختبارات القبول.

وأكدت المديرية على المتقدمين استيفاء الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، عدم إنهاء خدمات المتقدم لأسباب مسلكية، أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، أن لايقل عمر المتقدم عن (23) عاماً ولايزيد عن (58)عاماً، أن لايقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الابتدائية، أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً على رأس العمل، تعهد خطي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة، يفضل التخصصات التالية (سائق شيول ـ دركترـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور - فني دراجات نارية)، يفضل من لدية خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال، إحضار ملف مرفقاُ به صورة الهوية الوطنية، صورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، صورة شمسية (3*4)، عدد أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وأخيرًا احضار تعريف مصدق للمتقدم.