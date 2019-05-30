رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة يصل إلى جدة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة إلى جدة اليوم (الخميس)، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة. وصل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة إلى جدة اليوم (الخميس)، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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