شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية يصل جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

وصل الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نورالدين بدوي إلى جدة اليوم (الخميس)، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.