السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان

شكرا لقرائتكم ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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