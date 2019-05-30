، "البرهان" و"غزالي" يصلان إلى جدة ،

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وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جدة، اليوم؛ لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن جعفر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
كما وصل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة إلى جدة اليوم؛ لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
"البرهان" و"غزالي" يصلان إلى جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-30
وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جدة، اليوم؛ لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن جعفر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
كما وصل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة إلى جدة اليوم؛ لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
02:22 PM
لحضور القمتين "العربية "و"الإسلامية"
وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جدة، اليوم؛ لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن جعفر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
كما وصل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة إلى جدة اليوم؛ لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
، "البرهان" و"غزالي" يصلان إلى جدة ،
المصدر : الخليج 365
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