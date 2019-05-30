محمد بن مسعود - الدمام - الزعماء والقادة يواصلون التوافد لحضور "قمم مكة المكرمة" واصلت الوفود العربية، التوافد على المملكة خلال الساعات الماضية لحضور القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة؛ حيث وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة الإسلامية والعربية والخليجية. كما وصل رؤوساء وفود كل من مملكة المغرب لحضور القمتين العربية والإسلامية، ووفد سلطنة عمان لحضور القمم الثلاث. وفي وقت سابق، اليوم، وصل إلى جدة كل من الرئيس السنغالي، والوزير الأول بالجزائر. أمير الكويت ورؤساء وفود المغرب وسلطنة عمان يصلون المملكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30 واصلت الوفود العربية، التوافد على المملكة خلال الساعات الماضية لحضور القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة؛ حيث وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة الإسلامية والعربية والخليجية. كما وصل رؤوساء وفود كل من مملكة المغرب لحضور القمتين العربية والإسلامية، ووفد سلطنة عمان لحضور القمم الثلاث. وفي وقت سابق، اليوم، وصل إلى جدة كل من الرئيس السنغالي، والوزير الأول بالجزائر. Advertisements 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 02:19 PM الزعماء والقادة يواصلون التوافد لحضور "قمم مكة المكرمة" الزعماء والقادة يواصلون التوافد لحضور "قمم مكة المكرمة" واصلت الوفود العربية، التوافد على المملكة خلال الساعات الماضية لحضور القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة؛ حيث وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة الإسلامية والعربية والخليجية. كما وصل رؤوساء وفود كل من مملكة المغرب لحضور القمتين العربية والإسلامية، ووفد سلطنة عمان لحضور القمم الثلاث. وفي وقت سابق، اليوم، وصل إلى جدة كل من الرئيس السنغالي، والوزير الأول بالجزائر. ، أمير الكويت ورؤساء وفود المغرب وسلطنة عمان يصلون المملكة ،

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