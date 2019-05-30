، بعد زلزال السلفادور.. تحذير من تسونامي بمياه المحيط الهادئ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة تنصح بالابتعاد عن المحيط خلال الساعات الأربع المقبلة

أطلقت سلطات السلفادور إنذاراً من حدوث تسونامي، الخميس، في أعقاب زلزال بقوة 6.6 درجات في مياه المحيط الهادئ.

وبحسب معهد المسح الجيولوجي الأمريكي، فقد وقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب العاصمة سان سلفادور.

وقالت تقارير محلية إنه لم يتم، إلى حدود الساعة، تسجيل أي خسائر وفق المعلومات الأولية.

ووفق "سكاي نيوز"، شعر سكان العاصمة بالزلزال بقوة، وغادروا منازلهم حاملين المصابيح، بعدما انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

وبعد حدوث الزلزال، جرى "إطلاق إنذار من حدوث تسونامي" وفق ما أعلنت وزارة البيئة في السلفادور على "تويتر".

ونصحت الوزارة المواطنين بالابتعاد عن المحيط الهادئ خلال الساعات الأربع المقبلة.

من جهته، قال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إنه لا يوجد تحذير من هذه الأمواج بالنسبة لسواحل غرب الولايات المتحدة.