حقيقة إصدار قرار التجنيد الإجباري في المملكة

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، أمس الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول إصدار قرار التجنيد الإجباري في المملكة، لتفرضه على مواطنيها.

وأكدت الهيئة، أن قرار التجنيد الإجباري في المملكة غير صحيح، وجميع هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أشارت إلى أن هذا الخبر المزيف مصدره إحدى المواقع المزيفة التي لا تهتم بالتأكد من حقيقة الخبر قبل نشره، والتي تدار من إحدى الدول المجاورة التي سبق وتم التحذير منها.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة خبر حول إصدار قرار التجنيد الإجباري في الممكلة، وهو ما تناقلته مختلف الصحف ووسائل الإعلام.