الطيران المدني يوضح عقوبة رفض الناقل الجوي سفر ذوي الاحتياجات الخاصة أو عدم مراعاتهم

قالت هيئة الطيران المدني، إنه لا يجوز للناقل الجوي رفض إركاب عميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكدة الحجز له.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الأمر يطبق شريطة أن يقوم العميل بالإفصاح عن احتياجاته قبل إتمام عملية الحجز.
وأضافت: عدم مراعاة عميل من ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون من حقه حينها طلب تعويض بما يعادل 200% من إجمالي قيمة تذكرة السفر، وأما في حال رفض سفره فيُعوض بتأمين أول رحلة مباشرة أو غير مباشرة له.
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