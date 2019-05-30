الأرصاد تحذر هذه المناطق من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق في المملكة.

وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن هذه الحالة تشمل مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها وأجزاء من منطقتي حائل وتبوك.