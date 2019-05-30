«الدفاع المدني» يُخرج جثة من داخل بركة مياه بالجوف

تمكن رجال الدفاع المدني بطبرجل، من إخراج جثة مقيم عربي يحمل الجنسية السودانية، من داخل بركة مياه في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت المديرية العامة للدفاع المدني: «أخرج مدني طبرجل جثة مقيم سوداني من داخل بركة مياه رملية نسأل الله له الرحمة والمغفرة». كما نجحت قوات الدفاع المدني في عنيزة، في إخماد حريق اندلع في مستودع قرطاسية بحي هلالة دون أي إصابات.

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