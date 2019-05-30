«الأرصاد» تعلن «طقس الخميس» بمكة المكرمة والمدينة المنورة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن الحالة الجوية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى الطريق الواصل بينهما.

وبحسب التقرير الذي نشرته هيئة الأرصاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن هناك سحبًا رعدية مُمطرة وأتربة مثارة على مكة المكرمة، ودرجة الحرارة الكبرى 43 والصغرى 28، فيما تصل درجة الرطوبة إلى 50%، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 38 – 15 كم/ ساعة.

وفيما يتعلق بالحالة المناخية للمدينة المنورة، قالت هيئة الأرصاد إن هناك سحبًا رعدية مُمطرة، وعوالق ترابية، ودرجة الحرارة الكبرى 41 والصغرى 28، فيما تصل درجة الرطوبة إلى 40%، والرياح اتجاهها غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 38-15كم/ساعة.

وتُشير التوقعات المناخية إلى أن الأجواء على الطريق الواقع بين مكة والمدينة، يشهد سحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة، ودرجة الحرارة الكبرى 41 والصغرى 29، ودرجة الرطوبة تصل إلى 50%، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 40 -15 كم/ ساعة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها لطقس اليوم الخميس، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مرتفعات مناطق: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة» يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية، ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج