السعودية اليوم / رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة يصل إلى جدة



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة إلى جدة اليوم، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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13:49ت م

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