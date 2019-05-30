عادل اللباد : تجربتي مع الحركات الشيعية مريرة وهذا ما اكتشفته في إيران

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف عادل اللباد الشاعر ومؤلف كتاب “الانقلاب”، حقيقة التنظيمات الحركية الشيعية في المملكة، وأسرار تجربة المعارضة من الداخل والخارج وأعمال العنف والإرهاب.

وأكد عادل اللباد في الحوار الذي أجراه معه الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج “الليوان” الذي يبث على قناة روتانا خليجية أن تجربته مع الحركات الشيعية كانت مريرة، وأن المرحلة اتسمت بالضيم وغياب الحقائق، لذلك كان صريحاً جداً وذكر كل الأسماء ودخل في العمق من خلال كتابه “الانقلاب”، مشيراً إلى أن دور حركة “الطلائع الرسالية”في غسل الأدمغة وزرع الولاء في نفوس الشباب حيث تشكلت في زمن الانهيار ونكسة عام 1967، كردة فعل تجاه الأنظمة العربية التي قاتلت بلغة “العنتريات”.

وأفاد اللباد بأنه عاش في‎إيران 3 سنوات واكتشف أن هناك عالمًا فيه تضخيم للذات، وخدعوا بشعار الأممية الذي يدغدغ النفوس، ومفهوم القتال لأجل المستضعفين، مبيناً أن الإقناع كان بالسلاح ويأتي بالتدرج ومن ثم رفع الشعارات الدينية، ولفت إلى أنه كان معترضًا داخليًّا على توجيههم للمعسكرات بدلًا من الحوزة ولكن الشعارات خدرتهم وخدعتهم.

وأضاف عادل اللباد: “حاولت الهجرة لأول مرة إلى إيران وعمري 16 عاماً، وفشلت وتم القبض عليّ وسجنت لمدة عام، لكن السجن لم يغير موقفي.. وكنت أعيش حياة طبيعية في أرض الصائغ بالعوامية إلى عام 1400، حين وقع زلزال الثورة الإيرانية الذي غير المفاهيم، ولم أستطع مقاومة التيار”.