الان تتابع السعودية تدعو العالم الإسلامي إلى رفض التدخل الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

طالبت السعودية العالم الإسلامي بـرفض تدخل إيران في شؤون الدول الأخرى، قبيل انعقاد قمتين طارئتين عربيّة وخليجية، وثالثة إسلاميّة في مكة المكرمة هذا الأسبوع، يخيم على أعمالها التوتر مع طهران.

واتّهم وزير الخارجيّة السعودي إبراهيم العساف، في اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة، إيران مجدداً بدعم المتمردين في اليمن، معتبراً أن هذا الدعم دليل على تدخلها في شؤون دول أخرى.

وأوضح في كلمة ألقاها أمام الحاضرين وبينهم وفد دبلوماسي إيراني، أن دعم طهران للمتمردين اليمنيين مثال واضح على التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي.

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ولم يحضر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاجتماع الذي يُعتبر تحضيرياً للقمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة غداً الجمعة، وناب عنه الوفد الإيراني الدبلوماسي.

وتستضيف مكة أيضاً قمتين طارئتين عربية وخليجية اليوم الخميس، دعت إليهما السعودية لمناقشة التوترات الإيرانية الأمريكية المتصاعدة في المنطقة.

ويرى خبراء أن القمم الثلاث تشكل مناسبة للرياض لمحاولة إظهار أن الخليج، والعالمين العربي والإسلامي، كتلة واحدة في مواجهة الجارة الشيعية، بعدما وجدت المملكة في التوترات الأخيرة فرصة لتشديد الضغوط على خصمها الأكبر في المنطقة.

ومنذ تشديد الإدارة الأمريكية العقوبات على قطاع النفط الإيراني في بداية مايو تسارعت الأحداث في المنطقة، فتعرضت ناقلات نفط لهجمات نادرة قبالة سواحل الإمارات، وتكثفت هجمات متمردي اليمن المقربين من إيران على السعودية، بينها هجوم على خط أنابيب للنفط قرب الرياض بطائرات دون طيار.

وكرر العساف القول إن هجمات المتمردين اليمنيين على المملكة تُهدد الاقتصاد والسلام العالميين، معتبراً أنه يجب مواجهتها بكلّ قوة وحزم.