الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة برقم الهوية، أبشر الخدمات الالكترونية تسجيل الدخول يتيح للمستعلم مبادرة خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين مركبة برقم اللوحة أو الهوية، حيث يتعرض بعض سائقي السيارات لحوادث وقد تتعرض سياراتهم لأضرار كبيرة أو صغيرة ويحتاجون وقتها إصدار تأمين مركبة لتأمين السيارة، وبسبب هذه الأمور قامت وزارة الداخلية عن طريق تطبيق نظام أبشر بتوفير خدمة استعلام عام عن تامين مركبات وهو نظام يسمح لك بمعرفة إذا كان تأمين سيارتك منتهي الصلاحيه أو ساري الصلاحية، ونعرض لكم فى هذه المقالة طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة برقم الهوية.

الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة برقم الهوية

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة برقم الهوية ابشر من هنا.

ابشر من هنا. ثم كتابة رقم الهوية، رقم بطاقة الأحوال الشخصية الخاص بك المسجل في السجل المدني، أو رقم الإقامة لو كان الشخص مقيم.

ثم كتابة رقم اللوحة التسلسلي للسيارة.

ثم ادخال رقم السيارة في الخانة الثانية من اليمين إلى اليسار.

ثم الضغط على عرض لمعرفة نتيجة استعلام صلاحية تأمين المركبة هل هو ساري أم منتهي، حيث تظهر إحدى النتائج التالية:

رقم اللوحة غير مناسب لرقم الهوية وهذا دليل على وجود خطأ في البيانات الموجودة.

التأمين على المركبة ساري أي لا يحتاج للتجديد وهو سليم ويشملك.

التامين على المركبة منتهي بما يعني التأمين يحتاج التجديد ووضعه غير سليم ولا يشملك التأمين عند الحوادث.

خدمات بوابة أبشر السعودية

الاستعلام عن مخالفات المرور.

خدمات الجوازات وتجديد جواز السفر السعودي.

الاستعلام عن التصاريح مثل تصريح الحج وخلافه.

الاستعلام والتقديم على تأشيرة الزيارة العائلية.

نقل الرخصة.

تجديد رخصة القيادة برقم الهوية.

تجديد هوية المقيم.

تجديد استمارة المركبة.

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