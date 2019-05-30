نظام نور بدون رقم سري … كيفية استخراج نتائج الطلاب والدخول إلي موقع نور برقم الهوية

نظام نور بدون رقم سري، يتيح نظام نور حاليا استخراج الشهادات والحصول علي نتائج الطلاب وذلك بعد اعتماد النتائج من وزارة التربية والتعليم السعودية. ومن اجل التيسير علي أولياء الأمور والطلاب في الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول ونتائج الفضل الدراسي الثاني. بالنسبة لجميع المراحل الدراسية بدء من المرحلة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية. قام موقع نور بالهوية بتخصيص رابط الدخول إلي نظام نور بدون رقم سري. ومن اجل توفير الوقت والحصول علي نتائج الطلاب مباشرة. للعام الدراسي الحالي 1440.

نظام نور بدون رقم سري

نظام نور بدون رقم سري، هنئت وزارة التعليم السعودية جميع الطلاب والطالبات الذين انهوا اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني. وناشدت بالدخول إلي نظام نور فور ظهور النتائج بدون رقم سري ومن اجل الحصول علي الدراجات بكل شفافية وبطريقة صحيحة جدا. كما يمكنكم التواصل مع المدارس للحصول علي كافة بيانات موقع نور المركزي والاستعلام عن النتائج والتقارير واستخراج الشهادات وطباعاتها. ويتم تطوير النظام بشكل تدريجي حتي يشمل المنظومة التعليمية كلها داخل المملكة من أداريين وطلاب ومعلمين ومدارس وابنية تعليمية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

كيف اطلع نتيجتي من موقع نور بدون رقم سري

الكثير من طلاب المراحل الدراسية المختلفة يتساءلون عن كيفية الحصول علي نتائج الاختبارات بطريقة سهلة جدا وفي خلال دقائق. يمكننا القول أن موقع نور برقم الهوية ونظام نور برقم السجل المدني. قام بتطوير العديد من الخصائص من اجل تسهيل عملية استخراج النتائج والحصول عليها بدقة وسرعة كاملة. الآن يمكنكم الدخول إلي نظام نور وإدخال رقم الهوية والضغط علي إظهار النتائج وسوف تظهر صفحة فيها الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة ودراجات المواد الدراسية والمرحلة والمجموع الكلي للدراجات توفيرا للوقت والجهد ولمعرفة المزيد يمكنكم الاتصال علي المدرسة التابعين لها والتواصل مع القائد او الدخول إلي نظام نور برقم الجلوس.

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