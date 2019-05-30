رئيس جمهورية السنغال يصل جدة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصل الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى جدة اليوم (الخميس)، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وصل الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى جدة اليوم (الخميس)، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال رئيس بعثة الشرف فهد بن علي الدوسري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.



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