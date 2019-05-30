شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية القمر يغادر المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة) غادر رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي المدينة المنورة اليوم متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.



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