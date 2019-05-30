شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي. وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



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