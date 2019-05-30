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صعّدت الصين من لهجتها في حربها التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة، ونشرت صحيفة الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، مقالًا حذّرت فيه واشنطن من الاستمرار في هذه الحرب.
وفي المقال الذي حمل عنوان "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها"؛ لوّحت بكين بورقة صادرات المعادن الصينية النادرة لأمريكا؛ وذلك كإجراء انتقامي في هذه الحرب.
واللافت أن الصحيفة استخدمت في المقال عبارة مميزة كانت قد استخدمتها مرتين منذ تأسيسها في 1949، والعبارة هي: "لا تقولوا إننا لم نحذركم!".
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "سي إن بي سي"؛ فإن هذه العبارة استُخدمت من قِبَل صحيفة "الشعب" في عام 1962 قبل حرب الصين الحدودية مع الهند، وفي عام 1979 قبل الحرب الصينية الفيتنامية.
كذلك تَضَمّن المقال عبارة أخرى تدل على أن بكين عازمة على الدفاع عن مصالحها، والعبارة هي: "هل تصبح صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، أداة للرد على الضغوطات الأمريكية؟ الجواب ليس لغزًا".
وجاء تهديد الصين بفرض قيود على صادرات المعادن النادرة، بعد أن أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمته السوداء.
وتعد المعادن النادرة، التي تنتجها الصين، ضرورية لإنتاج أجهزة "آيفون" والسيارات الكهربائية والأسلحة الدقيقة المتقدمة؛ برغم أن قيمة صادرات هذه المعادن تُشكّل جزءًا صغيرًا نسبيًّا من إجمالي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
بكين تُصعّد لهجتها ضد واشنطن: "لا تقولوا إننا لم نحذركم!"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30
صعّدت الصين من لهجتها في حربها التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة، ونشرت صحيفة الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، مقالًا حذّرت فيه واشنطن من الاستمرار في هذه الحرب.
وفي المقال الذي حمل عنوان "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها"؛ لوّحت بكين بورقة صادرات المعادن الصينية النادرة لأمريكا؛ وذلك كإجراء انتقامي في هذه الحرب.
واللافت أن الصحيفة استخدمت في المقال عبارة مميزة كانت قد استخدمتها مرتين منذ تأسيسها في 1949، والعبارة هي: "لا تقولوا إننا لم نحذركم!".
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "سي إن بي سي"؛ فإن هذه العبارة استُخدمت من قِبَل صحيفة "الشعب" في عام 1962 قبل حرب الصين الحدودية مع الهند، وفي عام 1979 قبل الحرب الصينية الفيتنامية.
كذلك تَضَمّن المقال عبارة أخرى تدل على أن بكين عازمة على الدفاع عن مصالحها، والعبارة هي: "هل تصبح صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، أداة للرد على الضغوطات الأمريكية؟ الجواب ليس لغزًا".
وجاء تهديد الصين بفرض قيود على صادرات المعادن النادرة، بعد أن أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمته السوداء.
وتعد المعادن النادرة، التي تنتجها الصين، ضرورية لإنتاج أجهزة "آيفون" والسيارات الكهربائية والأسلحة الدقيقة المتقدمة؛ برغم أن قيمة صادرات هذه المعادن تُشكّل جزءًا صغيرًا نسبيًّا من إجمالي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:49 PM
عبارة استخدمتها صحيفة الحزب الشيوعي قبل حربين سابقتين
صعّدت الصين من لهجتها في حربها التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة، ونشرت صحيفة الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، مقالًا حذّرت فيه واشنطن من الاستمرار في هذه الحرب.
وفي المقال الذي حمل عنوان "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها"؛ لوّحت بكين بورقة صادرات المعادن الصينية النادرة لأمريكا؛ وذلك كإجراء انتقامي في هذه الحرب.
واللافت أن الصحيفة استخدمت في المقال عبارة مميزة كانت قد استخدمتها مرتين منذ تأسيسها في 1949، والعبارة هي: "لا تقولوا إننا لم نحذركم!".
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "سي إن بي سي"؛ فإن هذه العبارة استُخدمت من قِبَل صحيفة "الشعب" في عام 1962 قبل حرب الصين الحدودية مع الهند، وفي عام 1979 قبل الحرب الصينية الفيتنامية.
كذلك تَضَمّن المقال عبارة أخرى تدل على أن بكين عازمة على الدفاع عن مصالحها، والعبارة هي: "هل تصبح صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، أداة للرد على الضغوطات الأمريكية؟ الجواب ليس لغزًا".
وجاء تهديد الصين بفرض قيود على صادرات المعادن النادرة، بعد أن أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمته السوداء.
وتعد المعادن النادرة، التي تنتجها الصين، ضرورية لإنتاج أجهزة "آيفون" والسيارات الكهربائية والأسلحة الدقيقة المتقدمة؛ برغم أن قيمة صادرات هذه المعادن تُشكّل جزءًا صغيرًا نسبيًّا من إجمالي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
، بكين تُصعّد لهجتها ضد واشنطن: "لا تقولوا إننا لم نحذركم!" ،
المصدر : الخليج 365
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