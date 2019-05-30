، الأربعاء أول أيام العيد.. هذا ما أعلن عنه مجلس أئمة مسلمي أستراليا ،

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أعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، أن يوم الثلاثاء المقبل 4 يونيو، هو آخر يوم في شهر رمضان، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو من العام 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، أكدوا فيه أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة ولايات القارة الأسترالية فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم؛ فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة؛ حيث يولد الهلال يوم الاثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا، ومن ثم يكون الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.
ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقًا، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.
الأربعاء أول أيام العيد.. هذا ما أعلن عنه مجلس أئمة مسلمي أسترالياسويد الحارثي الخليج 365 2019-05-30
أعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، أن يوم الثلاثاء المقبل 4 يونيو، هو آخر يوم في شهر رمضان، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو من العام 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، أكدوا فيه أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة ولايات القارة الأسترالية فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم؛ فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة؛ حيث يولد الهلال يوم الاثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا، ومن ثم يكون الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.
ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقًا، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:11 PM
أكدوا استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس الاثنين المقبل بالولايات كافة
أعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، أن يوم الثلاثاء المقبل 4 يونيو، هو آخر يوم في شهر رمضان، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو من العام 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، أكدوا فيه أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة ولايات القارة الأسترالية فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم؛ فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة؛ حيث يولد الهلال يوم الاثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا، ومن ثم يكون الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.
ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقًا، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.
، الأربعاء أول أيام العيد.. هذا ما أعلن عنه مجلس أئمة مسلمي أستراليا ،
المصدر : الخليج 365
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