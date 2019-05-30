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جاء إعلان مركز الفلك الدولي، ومقره أبو ظبي، بأن الأربعاء القادم سيكون أول أيام عيد الفطر؛ ليجدد جدل كل عام، بشأن موعد شهر رمضان وعيد الفطر؛ وذلك تبعًا للطريقة المعتمدة في رصد الهلال.. وبرغم إعلان المركز المختص؛ فقد رجح باحثون فلكيون أن يكون العيد الثلاثاء.
وقال مدير المركز، محمد عودة، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية": إن الأمر من الناحية العلمية والفلكية محسوم؛ فالحسابات دقيقة بشأن موعد العيد.
وتابع: "إذا أردنا أن نضيف بعض التفاصيل عن هلال العيد القادم؛ فإن التحري سيكون مساء يوم الاثنين"؛ مشيرًا إلى أن القمر سيغيب قبل الشمس في شرقي العالم الإسلامي؛ وبالتالي فإمكانية رؤيته الاثنين مستحيلة".
وفي المنطقة العربية، سيبقى القمر بعد غروب الشمس لدقائق معدودة، فمثلا في العاصمة السعودية الرياض يستمر الأمر لمدة 3 دقائق، وفي العاصمة الإماراتية أبو ظبي سيظل القمر لمدة دقيقتين بعد غروب الشمس، وفي مصر 6 دقائق، وفي الغرب الإفريقي 11 دقيقة؛ وفق الخبير الفلكي.
وأضاف: "هذه الأرقام كلها غير كافية حتى تُمَكّن من رؤية الهلال، لا بالعين المجردة ولا حتى باستخدام التلسكوب"؛ لافتًا إلى أن هناك آراء عدة بالنسبة لحسم العيد في العالم الإسلامي؛ فهناك من يشترط رؤية الهلال، وهناك من يعتمد الحسابات الفلكية.
وقال "عودة: إن تصريحات بعض الفلكيين تكتفي بوجود القمر يوم الاثنين، بعد غروب الشمس، ليعلنوا أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، على الرغم من أنهم لا يؤكدون إمكانية رؤية الهلال.
وأشار إلى أن المعتمد في جُل الدول الإسلامية هو رؤية الهلال، وتساءل: "هل الهلال سيُرى في منطقتنا العربية والإسلامية مساء الاثنين؟ الجواب: لا".
وأكد "عودة" دقة الحسابات الفلكية؛ مدللًا بذلك على أخبار الفلكيين بشأن الظواهر الفلكية المقبلة، "فلم يحدث أن أبلغوا عن كسوف للشمس ثم لم يحدث الكسوف"؛ مشددًا على أن التقديرات الفلكية دقيقة إلى درجة أنها "تُحسب بالثواني".
ولفت إلى أن دولًا إسلامية تلقي اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة لعلم الفلك في ما يتعلق بأمر الهلال؛ إذ لم تعد تقبل شهادات رؤية الهلال ما لم تتوافق مع معلومات علم الفلك.
هل أبلغوا بكسوف ولم يحدث؟! "عودة" يراه عيد الأربعاء.. والثلاثاء للمرجحين!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30
جاء إعلان مركز الفلك الدولي، ومقره أبو ظبي، بأن الأربعاء القادم سيكون أول أيام عيد الفطر؛ ليجدد جدل كل عام، بشأن موعد شهر رمضان وعيد الفطر؛ وذلك تبعًا للطريقة المعتمدة في رصد الهلال.. وبرغم إعلان المركز المختص؛ فقد رجح باحثون فلكيون أن يكون العيد الثلاثاء.
وقال مدير المركز، محمد عودة، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية": إن الأمر من الناحية العلمية والفلكية محسوم؛ فالحسابات دقيقة بشأن موعد العيد.
وتابع: "إذا أردنا أن نضيف بعض التفاصيل عن هلال العيد القادم؛ فإن التحري سيكون مساء يوم الاثنين"؛ مشيرًا إلى أن القمر سيغيب قبل الشمس في شرقي العالم الإسلامي؛ وبالتالي فإمكانية رؤيته الاثنين مستحيلة".
وفي المنطقة العربية، سيبقى القمر بعد غروب الشمس لدقائق معدودة، فمثلا في العاصمة السعودية الرياض يستمر الأمر لمدة 3 دقائق، وفي العاصمة الإماراتية أبو ظبي سيظل القمر لمدة دقيقتين بعد غروب الشمس، وفي مصر 6 دقائق، وفي الغرب الإفريقي 11 دقيقة؛ وفق الخبير الفلكي.
وأضاف: "هذه الأرقام كلها غير كافية حتى تُمَكّن من رؤية الهلال، لا بالعين المجردة ولا حتى باستخدام التلسكوب"؛ لافتًا إلى أن هناك آراء عدة بالنسبة لحسم العيد في العالم الإسلامي؛ فهناك من يشترط رؤية الهلال، وهناك من يعتمد الحسابات الفلكية.
وقال "عودة: إن تصريحات بعض الفلكيين تكتفي بوجود القمر يوم الاثنين، بعد غروب الشمس، ليعلنوا أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، على الرغم من أنهم لا يؤكدون إمكانية رؤية الهلال.
وأشار إلى أن المعتمد في جُل الدول الإسلامية هو رؤية الهلال، وتساءل: "هل الهلال سيُرى في منطقتنا العربية والإسلامية مساء الاثنين؟ الجواب: لا".
وأكد "عودة" دقة الحسابات الفلكية؛ مدللًا بذلك على أخبار الفلكيين بشأن الظواهر الفلكية المقبلة، "فلم يحدث أن أبلغوا عن كسوف للشمس ثم لم يحدث الكسوف"؛ مشددًا على أن التقديرات الفلكية دقيقة إلى درجة أنها "تُحسب بالثواني".
ولفت إلى أن دولًا إسلامية تلقي اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة لعلم الفلك في ما يتعلق بأمر الهلال؛ إذ لم تعد تقبل شهادات رؤية الهلال ما لم تتوافق مع معلومات علم الفلك.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:01 PM
أكد أن الأمر من الناحية العلمية والفلكية محسوم وقال: الحسابات دقيقة بشأن موعده
جاء إعلان مركز الفلك الدولي، ومقره أبو ظبي، بأن الأربعاء القادم سيكون أول أيام عيد الفطر؛ ليجدد جدل كل عام، بشأن موعد شهر رمضان وعيد الفطر؛ وذلك تبعًا للطريقة المعتمدة في رصد الهلال.. وبرغم إعلان المركز المختص؛ فقد رجح باحثون فلكيون أن يكون العيد الثلاثاء.
وقال مدير المركز، محمد عودة، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية": إن الأمر من الناحية العلمية والفلكية محسوم؛ فالحسابات دقيقة بشأن موعد العيد.
وتابع: "إذا أردنا أن نضيف بعض التفاصيل عن هلال العيد القادم؛ فإن التحري سيكون مساء يوم الاثنين"؛ مشيرًا إلى أن القمر سيغيب قبل الشمس في شرقي العالم الإسلامي؛ وبالتالي فإمكانية رؤيته الاثنين مستحيلة".
وفي المنطقة العربية، سيبقى القمر بعد غروب الشمس لدقائق معدودة، فمثلا في العاصمة السعودية الرياض يستمر الأمر لمدة 3 دقائق، وفي العاصمة الإماراتية أبو ظبي سيظل القمر لمدة دقيقتين بعد غروب الشمس، وفي مصر 6 دقائق، وفي الغرب الإفريقي 11 دقيقة؛ وفق الخبير الفلكي.
وأضاف: "هذه الأرقام كلها غير كافية حتى تُمَكّن من رؤية الهلال، لا بالعين المجردة ولا حتى باستخدام التلسكوب"؛ لافتًا إلى أن هناك آراء عدة بالنسبة لحسم العيد في العالم الإسلامي؛ فهناك من يشترط رؤية الهلال، وهناك من يعتمد الحسابات الفلكية.
وقال "عودة: إن تصريحات بعض الفلكيين تكتفي بوجود القمر يوم الاثنين، بعد غروب الشمس، ليعلنوا أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، على الرغم من أنهم لا يؤكدون إمكانية رؤية الهلال.
وأشار إلى أن المعتمد في جُل الدول الإسلامية هو رؤية الهلال، وتساءل: "هل الهلال سيُرى في منطقتنا العربية والإسلامية مساء الاثنين؟ الجواب: لا".
وأكد "عودة" دقة الحسابات الفلكية؛ مدللًا بذلك على أخبار الفلكيين بشأن الظواهر الفلكية المقبلة، "فلم يحدث أن أبلغوا عن كسوف للشمس ثم لم يحدث الكسوف"؛ مشددًا على أن التقديرات الفلكية دقيقة إلى درجة أنها "تُحسب بالثواني".
ولفت إلى أن دولًا إسلامية تلقي اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة لعلم الفلك في ما يتعلق بأمر الهلال؛ إذ لم تعد تقبل شهادات رؤية الهلال ما لم تتوافق مع معلومات علم الفلك.
، هل أبلغوا بكسوف ولم يحدث؟! "عودة" يراه عيد الأربعاء.. والثلاثاء للمرجحين! ،
المصدر : الخليج 365
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