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الأحمري عن قمم مكة المكرمة: قطر ترفع مستوى تمثيلها وغياب عنتر الوهم!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الكاتب الصحفي عضوان الأحمري، أن الأعين الليلة على قمتي مكة المكرمة بعد أن رفعت قطر مستوى تمثيلها.
وتابع الأحمري أن رفع قطر مستوى تمثيلها يقال إنه بوساطة ورسالة مفادها إما مع المجلس في مواجهة إيران أو خارجه. مجبرة وليست مخيرة.
وقال إن يوم غد، سيغيب “عنتر الوهم” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن القمة الإسلامية، وسط تزايد الحديث عن موقف موحد تجاه إيران، متسائلًا “في أي اتجاه؟ مجيبًا “الليلة تتضح الرؤية”.
وتستعد مكة المكرمة لاستضافة 3 قمم هامة خلال الأسبوع الجاري لتؤكد قدرة المملكة على حشد العالم العربي والإسلامي إضافة إلى دول مجلس التعاون وذلك لوضع حد للاعتداءات الإيرانية المتكررة.
وستشهد مكة ثلاث قمم اثنتين منها طارئتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهما القمة الخليجية الطارئة، والقمة العربية الطارئة، أما القمة الثالثة فهي القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرّمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
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