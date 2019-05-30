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في مثل هذا اليوم 25 رمضان .. خالد بن الوليد ينهي عبادة البُس ووقوع معركة عين جالوت
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
رسمت الأحداث التاريخية التي جرت في 25 رمضان ملامح الإسلام بصورته الحالية، وشهد هذا اليوم العديد من الأمور التي كانت بمثابة فتح ونصر من الله عز وجل للمؤمنين عبر التاريخ.
نهاية عبادة البُس
في مثل هذا اليوم عام 8 هجرية، أقدم القائد خالد بن الوليد على هدم معبد العزى “البُس” وأشجاره الثلاث التي كانت مقدسة من قبل العرب لسنوات طويلة، للحد الذي جعلها من ضمن العبادات المختلفة.
فتح آسيا الصغرى
في مثل هذا اليوم عام 463 هجرية، قام القائد المسلم ألب أرسلان بهزيمة البيزنطيين في معركة ملاذكرد، والتي كانت السبب الرئيسي في فتح آسيا الصغرى ودخول الإسلام بها.
ميلاد الرازي
في مثل هذا اليوم عام 544 هجرية، ولد فخر الدين الرازي، والذي يعد من أهم شيوخ الإسلام وأحد أعمدة تفسير الفقه الأصولي.
عين جالوت
في مثل هذا اليوم عام 658 هجرية، وقعت معركة عين جالوت الشهيرة، والتي هزم فيها المسلمون بقيادة قطز المغول بقيادة كتبغا، ليمنعوا تقدمهم لغزو العالم.
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