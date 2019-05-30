شكرا لقرائتكم فيديو.. مركز الضبط الأمني بالكر يخدم ضيوف الرحمن على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30 فيديو.. مركز الضبط الأمني بالكر يخدم ضيوف الرحمن على مدار الساعة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements تعمل القوات الخاصة لأمن الطرق على مدار الساعة في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام عبر مركز الضبط الأمني بالكر.

ومركز الضبط الأمني بالكر هو أحد المراكز الأمنية على الطرق المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب أمن الطرق، جهود المركز في خدمة ضيوف الرحمن بسرعة ودقة.









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