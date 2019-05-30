إخراج جثة سوداني من بركة مياه رملية في طبرجل

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - الجوف

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أخرج الدفاع المدني في طبرجل، في منطقة الجوف، مساء أمس الأربعاء، جثة مقيم سوداني من داخل بركة مياه رملية، سائلةً الله له الرحمة والمغفرة.

في سياق آخر، أعلن الدفاع المدني في عنيزة عن إخماد حريق اندلع في مستودع قرطاسيه بحي هلالة دون أي إصابات.