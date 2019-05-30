شكرا لقرائتكم اختتام الفعاليات الرمضانية لإدارة الوقت بسجن المباحث في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30 اختتام الفعاليات الرمضانية لإدارة الوقت بسجن المباحث في أبها متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها اختتمت مساء أمس الأربعاء الأنشطة والفعاليات الرمضانية لعام ١٤٤٠ والتي تقيمها أجنحة إدارة الوقت بإدارة سجن المباحث العامة بمدينة أبها. وأقيمت المباراة النهائية بحضور مدير الإدارة ومدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة معتق جرمان، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بندر العلياني، وعضوي مجلس إدارة نادي أبها الرياضي محمد سعيد بن معيض وخالد شايع، وعضو مجلس إدارة نادي ضمك الرياضي أحمد القحطاني ونخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي. Advertisements وكَرَّم جرمان الفائزين في الأنشطة والمسابقات والتي شملت مسابقة القرآن ومسابقة أجمل أذان ومسابقة الإلقاء ودوري البلايستيشن ودوري البلياردو ودوري تنس الطاولة وبطولة الشطرنج، ودوري البلوت ودوري طاولة الفرفيرا. وسلّم جرمان كأس الدورة لبطل الدورة في كرة القدم وكرة الطائرة.









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