شروط الاعفاء الجمركي والاوراق المطلوبة علي الامتعة الشخصية، يتم اعفاء الامتعة والبضائع من الرسوم الجمركية السعودية إذا لم تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي، وإذا تخطى سعرها 3000 ريال يتم احتساب رسوم جمركية عليها ويتم تحديدها علي حسب نوعية الأمتعة المصحوبة للسعودية، كما يتم إضافة رسوم ضريبة القيمة المضافة علي الأمتعة، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة شروط الاعفاء الجمركي والاوراق المطلوبة علي الامتعة الشخصية،وما ذكره قانون الجمارك حول الأمتعة الشخصية.

شروط الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية

الإعفاء الجمركي لا يشمل السيارات.

يجب تقديم ما يفيد قدوم المسافر للمرة الأولى للمملكة.

يجب أن تكون الامتعة في حدود الاستخدام الشخصي وواردة من مقر مستحق الإعفاء.

يجب أن يكون المسافر من المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج أو الأجانب، وهذا عند القدوم لأول مرة للاقامة بالمملكة السعودية.

تخضع الامتعة الشخصية والادوات المنزلية للرسوم الجمركية المستحقة في حالة عدم استيفاء اي شروط من السابقة.

الاوراق المطلوبة مع البيان الجمركي الموحد

إثبات القدوم “بالنسبة للأجانب”.

بوليصة الشحن تم عمل استيراد بحري أو جوي.

إذن التسليم للاستيراد مقدم عبر وكيل الشحن.

صورة من جواز السفر أو الاقامة أو بطاقة الهوية الوطنية.

الفاتورة الخاصة بالأمتعة والأدوات.

اثبات الاقامة بالخارج “بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج”.

تقديم بيان الحمولة للاستيراد البري عبر وكيل الشحن.

ما ذكره قانون الجمارك حول الأمتعة الشخصية

يجب أن تكون الامتعة ذات طابع شخصي وليست تجارية.

يجب ألا تكون من السلع الممنوعة أو السلع المقيدة.

لا تزيد قيمة الامتعة والبضائع عن 3000 ريال سعودي.

يتم تقديم المستندات اللازمة للأمتعة مثل الفواتير.

يشترط الا يكون المسافر من المترددين علي الجمارك أو من من يعملون بمهنة تجارية للمواد التي بحوزته.

الوثائق المطلوبة للجمارك السعودية

يتم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر أو الاقامة.

كما يتم تقديم الاقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وفواتير الشراء الخاصة بالامتعة.

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