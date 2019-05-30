رسوم الجمارك السعودية علي الامتعة الشخصية، يتم اعفاء الامتعة والبضائع من الرسوم الجمركية السعودية إذا لم تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي، وإذا تخطى سعرها 3000 ريال يتم احتساب رسوم جمركية عليها ويتم تحديدها علي حسب نوعية الأمتعة المصحوبة للسعودية، كما يتم إضافة رسوم ضريبة القيمة المضافة علي الأمتعة، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة ما ذكره قانون الجمارك حول الأمتعة الشخصية، وشروط الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية.

شروط الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية

الإعفاء الجمركي لا يشمل السيارات.

يجب تقديم ما يفيد قدوم المسافر للمرة الأولى للمملكة.

يجب أن تكون الامتعة في حدود الاستخدام الشخصي وواردة من مقر مستحق الإعفاء.

يجب أن يكون المسافر من المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج أو الأجانب، وهذا عند القدوم لأول مرة للاقامة بالمملكة السعودية.

تخضع الامتعة الشخصية والادوات المنزلية للرسوم الجمركية المستحقة في حالة عدم استيفاء اي شروط من السابقة.

الوثائق المطلوبة للجمارك السعودية

يتم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر أو الاقامة.

كما يتم تقديم الاقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وفواتير الشراء الخاصة بالامتعة.

ما ذكره قانون الجمارك حول الأمتعة الشخصية

يجب أن تكون الامتعة ذات طابع شخصي وليست تجارية.

يجب ألا تكون من السلع الممنوعة أو السلع المقيدة.

لا تزيد قيمة الامتعة والبضائع عن 3000 ريال سعودي.

يتم تقديم المستندات اللازمة للأمتعة مثل الفواتير.

يشترط الا يكون المسافر من المترددين علي الجمارك أو من من يعملون بمهنة تجارية للمواد التي بحوزته.

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