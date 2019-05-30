شروط صرف معاشات التأهيل الشامل، أمر يسعى إليه عدد من السعوديين والذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين من أموال الزكاة، والمقتصر على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، للمساعدة في ظروف الحياة الصعبة لذلك يبحث الكثير عن كافة الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي من أجل صرف معاشات التأهيل الشامل، وممن تتوافر لديهم الشروط في ذلك النظام الذي تطلقه المملكة العربية السعودية، وهناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في الضمان الاجتماعي من أجل صرف معاشات التأهيل الشامل، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة شروط صرف معاشات التأهيل الشامل رمضان 1440.

خطوات صرف معاشات التأهيل الشامل

تطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، وعلى المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني، كما يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيد جديد لأول مرة وتعبيئة البيانات اللازمة، وهي (البيانت الشخصية، بيانات العنوان والتواصل، بيانات الحساب البنكي، الإفصاح عن الدخل).

شروط صرف معاشات التأهيل الشامل

أسرة المدمن على المخدرات.

زوجة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود.

من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأثنى العاجز عن العمل (عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا ).

الأيتام و تشمل: يتيم متوفي الأب، يتيمة متوفي الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود.

المستثنيون من الضمان الاجتماعي

المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه.

وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي .

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