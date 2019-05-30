، نادي طلاب "سيدني" ينظم حفل إفطار جماعي بحضور ملحق أستراليا ،

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نظّم النادي السعودي في سيدني حفل إفطار جماعي وبحضور الملحق الثقافي بأستراليا، الدكتور هشام خداوردي وعدد من المبتعثين.
وأقيم حفل الإفطار في إحدى القاعات الكبيرة في مدينة سيدني، مشتملاً على عدد من الفقرات المتنوعة.
وأوضح رئيس النادي السعودي وائل الغامدي، أن اللقاء يهدف إلى التعارف بين المبتعثين، خاصة وأن للنادي دورًا مهمًا في تنظيم مثل هذه اللقاءات الرمضانية، ويقوم بدور الأسرة للمبتعثين في الغربة ويحتضنهم وينظم الفعاليات الترفيهية للترويح عنهم.
وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لفريق عمل الملحقية الثقافية على دعمهم اللامحدود للنادي وللمبتعثين والمبتعثات في شتى المجالات؛ منوهاً بأنهم يقومون بجهود جبارة في سبيل تسهيل إجراءات ومعاملات المبتعثين.
وأطلق الدكتور الغامدي مبادرة #شكرًا_ملحقيتنا، تقديرًا لجهودها مع الطلبة المبتعثين عامة وطلاب كندا المنتقلين خاصة، وقام بدوره بتكريم الملحق الثقافي والملحقية عامة بمناسبة إطلاق هذه المبادرة.
من جهته أكدّ الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن اللقاء فرصة لتعزيز سبل التواصل بين الملحقية وكافة المستفيدين من خدماتها من المبتعثين والمبتعثات عبر اللقاءات الودية والاستماع للطلاب عن قرب؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي يقومون به في عكس صورة طيبة ومشرقة عن المملكة والمجتمع السعودي.
بدورها أبدت مشرفة الفعالية "بيان الشربي" مدى سعادتها بهذا الحضور الكبير والحفل الذي حقق نجاحًا وصوتًا عالياً بين الأندية الطلابية السعودية في أستراليا، فيما أبدى المبتعثون سعادتهم بمثل هذه اللقاءات، باعتبارها ليلة رمضانية جميلة ولقاءً مليئًا بالصراحة والشفافية مع الملحق الثقافي، استمعوا خلالها للنصائح من الجميع.
نادي طلاب "سيدني" ينظم حفل إفطار جماعي بحضور ملحق أسترالياسويد الحارثي الخليج 365 2019-05-30
نظّم النادي السعودي في سيدني حفل إفطار جماعي وبحضور الملحق الثقافي بأستراليا، الدكتور هشام خداوردي وعدد من المبتعثين.
وأقيم حفل الإفطار في إحدى القاعات الكبيرة في مدينة سيدني، مشتملاً على عدد من الفقرات المتنوعة.
وأوضح رئيس النادي السعودي وائل الغامدي، أن اللقاء يهدف إلى التعارف بين المبتعثين، خاصة وأن للنادي دورًا مهمًا في تنظيم مثل هذه اللقاءات الرمضانية، ويقوم بدور الأسرة للمبتعثين في الغربة ويحتضنهم وينظم الفعاليات الترفيهية للترويح عنهم.
وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لفريق عمل الملحقية الثقافية على دعمهم اللامحدود للنادي وللمبتعثين والمبتعثات في شتى المجالات؛ منوهاً بأنهم يقومون بجهود جبارة في سبيل تسهيل إجراءات ومعاملات المبتعثين.
وأطلق الدكتور الغامدي مبادرة #شكرًا_ملحقيتنا، تقديرًا لجهودها مع الطلبة المبتعثين عامة وطلاب كندا المنتقلين خاصة، وقام بدوره بتكريم الملحق الثقافي والملحقية عامة بمناسبة إطلاق هذه المبادرة.
من جهته أكدّ الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن اللقاء فرصة لتعزيز سبل التواصل بين الملحقية وكافة المستفيدين من خدماتها من المبتعثين والمبتعثات عبر اللقاءات الودية والاستماع للطلاب عن قرب؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي يقومون به في عكس صورة طيبة ومشرقة عن المملكة والمجتمع السعودي.
بدورها أبدت مشرفة الفعالية "بيان الشربي" مدى سعادتها بهذا الحضور الكبير والحفل الذي حقق نجاحًا وصوتًا عالياً بين الأندية الطلابية السعودية في أستراليا، فيما أبدى المبتعثون سعادتهم بمثل هذه اللقاءات، باعتبارها ليلة رمضانية جميلة ولقاءً مليئًا بالصراحة والشفافية مع الملحق الثقافي، استمعوا خلالها للنصائح من الجميع.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:41 AM
"خداوردي": اللقاء يهدف لتعزيز التواصل بين الملحقية والمستفيدين من خدماتها
نظّم النادي السعودي في سيدني حفل إفطار جماعي وبحضور الملحق الثقافي بأستراليا، الدكتور هشام خداوردي وعدد من المبتعثين.
وأقيم حفل الإفطار في إحدى القاعات الكبيرة في مدينة سيدني، مشتملاً على عدد من الفقرات المتنوعة.
وأوضح رئيس النادي السعودي وائل الغامدي، أن اللقاء يهدف إلى التعارف بين المبتعثين، خاصة وأن للنادي دورًا مهمًا في تنظيم مثل هذه اللقاءات الرمضانية، ويقوم بدور الأسرة للمبتعثين في الغربة ويحتضنهم وينظم الفعاليات الترفيهية للترويح عنهم.
وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لفريق عمل الملحقية الثقافية على دعمهم اللامحدود للنادي وللمبتعثين والمبتعثات في شتى المجالات؛ منوهاً بأنهم يقومون بجهود جبارة في سبيل تسهيل إجراءات ومعاملات المبتعثين.
وأطلق الدكتور الغامدي مبادرة #شكرًا_ملحقيتنا، تقديرًا لجهودها مع الطلبة المبتعثين عامة وطلاب كندا المنتقلين خاصة، وقام بدوره بتكريم الملحق الثقافي والملحقية عامة بمناسبة إطلاق هذه المبادرة.
من جهته أكدّ الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن اللقاء فرصة لتعزيز سبل التواصل بين الملحقية وكافة المستفيدين من خدماتها من المبتعثين والمبتعثات عبر اللقاءات الودية والاستماع للطلاب عن قرب؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي يقومون به في عكس صورة طيبة ومشرقة عن المملكة والمجتمع السعودي.
بدورها أبدت مشرفة الفعالية "بيان الشربي" مدى سعادتها بهذا الحضور الكبير والحفل الذي حقق نجاحًا وصوتًا عالياً بين الأندية الطلابية السعودية في أستراليا، فيما أبدى المبتعثون سعادتهم بمثل هذه اللقاءات، باعتبارها ليلة رمضانية جميلة ولقاءً مليئًا بالصراحة والشفافية مع الملحق الثقافي، استمعوا خلالها للنصائح من الجميع.
، نادي طلاب "سيدني" ينظم حفل إفطار جماعي بحضور ملحق أستراليا ،
المصدر : الخليج 365
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