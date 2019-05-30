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انضمّ البطل حسن عبده حسن محزري من منسوبي القوات البرية لكتيبة شهداء الوطن، أثناء أداء مهامه لدحر الأعداء من المتمردين الحوثيين على الحد الجنوبي.
والشهيد "المحزري" متزوج وله بنتان؛ الأولى في السنة الثانية من العمر، والثانية لم تُكمل الأربعة أشهر، تركهما ورحل، مسطرًا بدمائه ملحمة جديدة لينضمّ لقافلة الشهداء مُدافعًا عن دينه ووطنه.
وتَقررت الصلاة على جثمان الشهيد عصر اليوم في جامع الجعدية بأحد المسارحة جنوب منطقة جازان.
تاركًا بنتين في عمر الزهور.. "محزري" ينضم لكتيبة شهداء الوطنقاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-30
انضمّ البطل حسن عبده حسن محزري من منسوبي القوات البرية لكتيبة شهداء الوطن، أثناء أداء مهامه لدحر الأعداء من المتمردين الحوثيين على الحد الجنوبي.
والشهيد "المحزري" متزوج وله بنتان؛ الأولى في السنة الثانية من العمر، والثانية لم تُكمل الأربعة أشهر، تركهما ورحل، مسطرًا بدمائه ملحمة جديدة لينضمّ لقافلة الشهداء مُدافعًا عن دينه ووطنه.
وتَقررت الصلاة على جثمان الشهيد عصر اليوم في جامع الجعدية بأحد المسارحة جنوب منطقة جازان.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:52 AM
استُشهد خلال أدائه واجبه الوطني.. والصلاة على جثمانه اليوم بجازان
انضمّ البطل حسن عبده حسن محزري من منسوبي القوات البرية لكتيبة شهداء الوطن، أثناء أداء مهامه لدحر الأعداء من المتمردين الحوثيين على الحد الجنوبي.
والشهيد "المحزري" متزوج وله بنتان؛ الأولى في السنة الثانية من العمر، والثانية لم تُكمل الأربعة أشهر، تركهما ورحل، مسطرًا بدمائه ملحمة جديدة لينضمّ لقافلة الشهداء مُدافعًا عن دينه ووطنه.
وتَقررت الصلاة على جثمان الشهيد عصر اليوم في جامع الجعدية بأحد المسارحة جنوب منطقة جازان.
، تاركًا بنتين في عمر الزهور.. "محزري" ينضم لكتيبة شهداء الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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