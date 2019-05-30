، "التحلية" تزيد ضخ المياه المحلاة إلى جدة بمعدل 300 ألف م3 يومياً ،

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رفعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ضخ المياه إلى جدة بمعدل 300 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، حيث ارتفعت الكميات المنتجة من (مليون ومائة وعشرين ألف متر مكعب يومياً العام 2017) إلى (مليون وأربعمائة وعشرين ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة العام الحالي 2019م).
وأرجعت المؤسسة الزيادة في إمداد المياه المحلاة إلى الخطط والاستعدادات المبكرة لمواكبة زيادة الطلب على المورد المائي، وذلك بتنفيذ عدد من مشروعات الانتاج والنقل، ومنها توسيع وترقية نظام نقل الشعيبه - جدة قويزة ومحطة تحلية القطاع الخاص . كما أن الشراكة المثمرة مع شركة المياه الوطنية وشركات إنتاج القطاع الخاص وبالتنسيق والتعاون المستمر أدت إلى تحسين خدمة الإنتاج والإمداد والذي كان نتاجه مؤخرًا إغلاق محطة الفيصلية ومحطة تعبئة كيلو14 ثاني أكبر محطة أشياب بجدة، والاستغناء عن أكثر من 4 آلاف صهريج مياه.
وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استمرار كافة الجهود التخطيطية والتنسيقية لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد من المياه المحلاة، وتحقيق الأمن المائي الذي يُعد أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030.
"التحلية" تزيد ضخ المياه المحلاة إلى جدة بمعدل 300 ألف م3 يومياًمحمد حضاض الخليج 365 2019-05-30
رفعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ضخ المياه إلى جدة بمعدل 300 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، حيث ارتفعت الكميات المنتجة من (مليون ومائة وعشرين ألف متر مكعب يومياً العام 2017) إلى (مليون وأربعمائة وعشرين ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة العام الحالي 2019م).
وأرجعت المؤسسة الزيادة في إمداد المياه المحلاة إلى الخطط والاستعدادات المبكرة لمواكبة زيادة الطلب على المورد المائي، وذلك بتنفيذ عدد من مشروعات الانتاج والنقل، ومنها توسيع وترقية نظام نقل الشعيبه - جدة قويزة ومحطة تحلية القطاع الخاص . كما أن الشراكة المثمرة مع شركة المياه الوطنية وشركات إنتاج القطاع الخاص وبالتنسيق والتعاون المستمر أدت إلى تحسين خدمة الإنتاج والإمداد والذي كان نتاجه مؤخرًا إغلاق محطة الفيصلية ومحطة تعبئة كيلو14 ثاني أكبر محطة أشياب بجدة، والاستغناء عن أكثر من 4 آلاف صهريج مياه.
وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استمرار كافة الجهود التخطيطية والتنسيقية لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد من المياه المحلاة، وتحقيق الأمن المائي الذي يُعد أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:27 AM
ضمن الخطط والاستعدادات المبكرة لمواكبة زيادة الطلب على المورد المائي
رفعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ضخ المياه إلى جدة بمعدل 300 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، حيث ارتفعت الكميات المنتجة من (مليون ومائة وعشرين ألف متر مكعب يومياً العام 2017) إلى (مليون وأربعمائة وعشرين ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة العام الحالي 2019م).
وأرجعت المؤسسة الزيادة في إمداد المياه المحلاة إلى الخطط والاستعدادات المبكرة لمواكبة زيادة الطلب على المورد المائي، وذلك بتنفيذ عدد من مشروعات الانتاج والنقل، ومنها توسيع وترقية نظام نقل الشعيبه - جدة قويزة ومحطة تحلية القطاع الخاص . كما أن الشراكة المثمرة مع شركة المياه الوطنية وشركات إنتاج القطاع الخاص وبالتنسيق والتعاون المستمر أدت إلى تحسين خدمة الإنتاج والإمداد والذي كان نتاجه مؤخرًا إغلاق محطة الفيصلية ومحطة تعبئة كيلو14 ثاني أكبر محطة أشياب بجدة، والاستغناء عن أكثر من 4 آلاف صهريج مياه.
وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استمرار كافة الجهود التخطيطية والتنسيقية لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد من المياه المحلاة، وتحقيق الأمن المائي الذي يُعد أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030.
، "التحلية" تزيد ضخ المياه المحلاة إلى جدة بمعدل 300 ألف م3 يومياً ،
المصدر : الخليج 365
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