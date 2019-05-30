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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (الأربعاء)، في قصر الصفا بمكة المكرمة كبار علماء العالم الإسلامي المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي. وتسلم خادم الحرمين، “وثيقة مكة المكرمة” الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي.
ورحب خادم الحرمين بالعلماء المشاركين في المؤتمر، مشيداً بهذا التجمع الذي تناول موضوعاً مهماً يخص قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة. وأضاف: “يسرنا أن نرى علماء الأمة الإسلامية على هذا التعاون، لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب، وسنكون دوماً على أمل في تماسك الأمة الإسلامية واجتماع كلمة علمائها، وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. خادم الحرمين يستقبل العلماء المشاركين في المؤتمر الدولي ويتسلم “وثيقة مكة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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