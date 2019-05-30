4 طرق تخلصك من النمل بدون اللجوء للمبيدات الحشرية

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يمثل وجود النمل في المنزل إزعاجاً لدى الكثيرين خاصة عندما ينشط في فصل الصيف؛ فكثير ما نفاجأ بالأطعمة وقد امتلأت بأسراب النمل؛ نتيجة نسيانها مكشوفة أو تركها خارج الثلاجة، كما أن النباتات بيئة جاذبة للنمل في المنازل التي بها حديقة أو يحرص أصحابها على الاهتمام بالنباتات.
وذكر مختصون وفقاً لـ “د ب أ”، أن النمل له فوائد عديدة أيضاً رغم الإزعاج الذي يسببه؛ حيث يقوم بنشر اللقاح والبذور ولعب دور مهم في النظام البيئي للحديقة، مضيفين أن هناك 4 طرق تساعد على التخلص من النمل دون اللجوء للمبيدات أو قتله:
1- القهوة:
النمل يشبه الإنسان في حساسية الروائح، لذا يمكن تطويق المنطقة المراد إبعاد النمل عنها بالقهوة المطحونة، أو القهوة ذات الحبيبات، كما أن القهوة مفيدة أيضاً للحديقة.
2- الأعشاب القوية:
اللافندر والعرعر والسرسخ أعشاب ذات روائح قوية تنفر النمل، ويمكن أيضاً الاستعانة بقشر الليمون ومسحوق القرفة والخل والزيوت الطاردة للنمل.
3- داخل المنزل:
يجب على أصحاب المنازل إحكام إغلاق الأطعمة جيداً والتخلص من الفتات باستمرار، وإذا كنت تربي حيواناً داخل المنزل، فلا تبق طعامه مكشوفاً لفترة طويلة، ومن الجيد أيضاً سد الشروخ في الجدران والنوافذ.
4- حشرة المن:
يتغذى النمل على عسل حشرة المن التي تنشط وتعيش في النباتات، وقد يصل به الحال إلى مساعدتها في الاحتماء من الحيوانات المفترسة، وبالتالي فالتخلص من هذه الحشرة يخلصك من النمل.
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