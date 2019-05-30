كيف يتجسس عليك هاتفك الآيفون أثناء النوم؟

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كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن عدداً من التطبيقات ذات الرواج الكبير على نظام تشغيل هواتف آيفون “آي أو أس” تجمع معلومات عن المستخدمين من دون علمهم.

وأجرت الصحيفة تجربة وضعت فيها برنامج مراقبة على هاتف آيفون، لتكتشف نتيجة مخيفة هي أن 5400 برنامج متتبع “app trackers”، موجودة في التطبيقات المثبتة على هاتف الآيفون تُرسل بانتظام بيانات الجهاز إلى طرف ثالث، بحسب سكاي نيوز.

وتتراوح المعلومات التي ترسلها “تطبيقات التجسس” بين رسائل البريد الإلكتروني، ومواقع المستخدمين الدقيقة، وعناوين “آي بي”، أي المعرف الرقمي لأي جهاز مرتبط بشبكة الإنترنت.

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ومتتبعات التطبيقات عادة ما تشهد نشاطاً خلال الليل، أي في الفترة التي يخلد فيها المستخدمون للنوم أو لا يتم فيها استعمال الهاتف الذكي.

وتستفيد التطبيقات بهواتف آيفون من ميزة “تجديد التطبيقات في الخلفية”، التي تسمح بنقل المعلومات، في حالة عدم استعمال تلك التطبيقات.

وتعمل هذه الخاصية من أجل التأكد أن التطبيقات ستكون محّدثة عندما يعود المستخدم إليها في الصباح.

