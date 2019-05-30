وظائف قيادية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير قسم التصميم والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

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. مدير قسم خدمات التعاون: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير قسم تطوير المنصات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

