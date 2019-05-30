«مدني الطائف» يُحذر من خطورة الألعاب النارية على الأطفال

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف من خطورة الألعاب النارية على الأطفال، فيما طالبت أولياء الأمور بممارسة دورهم على الوجه الأكمل، والامتناع عن شراء أي ألعاب تعرض صحة أولادهم للخطر.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أهمية قيام الآباء والامهات بدورهم تجاه سلامة ابنائهم، وممارسة الدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية.

وخلال الأعوام السابقة، تسببت الألعاب النارية في وقوع الكثير من الحوادث والعديد من الإصابات والضحايا، وذلك لجهل الأطفال وأولياء الأمور بخطورتها. ونسأل المولى عز وجل، أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناء المملكة بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.