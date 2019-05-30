أمانة الرياض تضبط مَسكنين يُستخدمان لتخزين الكبدة غير الصالحة

ضبطت أمانة منطقة الرياض، موقعين لسكن عمالة، يتم استخدامهما لتخزين الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وعبر موقعها الرسمي على «تويتر»، أشارت أمانة المنطقة إلى أنه بالتعاون مع وزارة العمل والجهات الأمنية، وضمن حملة الرقابة البلدية، تم ضبط وإغلاق موقعين لسكن عمالة في حي الشميسي، يتم استخدامهما لتخزين الكبدة وسط بيئة غير صحية، مع إتلاف ٩٣٠ كجم من الكبدة مجهولة المصدر، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، أشار تقرير رسمي، إلى أن الفرق الرقابية قامت بأكثر من 6871 زيارة تفتيشية على المحال التجارية ومحطات الوقود ومتاجر الذهب والمجوهرات في منطقتي مكة المكرمة والمدنية المنورة والطرق المؤدية لها، وكشفت تلك الجولات عن التزام 92% من المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

وأضاف البيان، أنَّ الفرق الرقابية حرَّرت 485 مخالَفة فورية فقط على المنشآت المخالِفة، وذلك ضمن خطط وبرامج العمل الموسمية والخاصة بموسم العمرة والزيارة منذ مطلع شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تم تكثيف الجولات الرقابية على الطرقات المؤدية للمشاعر المقدسة والمنطقتين المركزيتين في المدينة المنورة ومكة المكرمة التي تستهدف متابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها.

ومن خلال هذه الجولات، تم رصد حالات غش تجاري وتلاعب في الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، كما تم التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.