السعودية اليوم / رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة يغادر المدينة المنورة

المدينة المنورة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس غادر فخامة رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي المدينة المنورة اليوم متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. // انتهى // Advertisements 09:45ت م 0011



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