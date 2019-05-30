السعودية اليوم / إغلاق 3 مطاعم بمدينة السيح لمخالفات صحية ونظامية



السيح 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج مساء أمس 3 مطاعم في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية .

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.

وأفاد بأنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة الجزاءات والاشتراطات البلدية.

وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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09:09ت م

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