

جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

// انتهى //

08:48ت م

0008



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.// انتهى //08:48ت م0008

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.